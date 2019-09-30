黎美言做老闆娘　拳館衝出香港

張紋嘉（Crystal）自組合HotCha拆夥後，跟兩位前隊友黎美言（Winkie）及張惠雅（Regen）各自發展，而Winkie早在三年前已成功轉型，投資七位數字開拳館做老闆娘，她受訪時說：「好開心咁成功，間拳館開業冇耐已經回本，依家收支平衡有錢賺，近期收到馬來西亞、新加坡嘅投資話有興趣加盟我哋個拳館品牌，將來間學校可以衝出香港。」

問到未來發展大計？她表示將和六位拍擋，每人再投資六位數開個App教養生，預算11月正式推出市場：「呢個App同其他養生App唔同，層面比較多元化，除教打拳、跳舞做運動外，亦有食療嘅資料。」雖然生意愈大愈大，但她不會放棄演藝工作，現時主力向打女戲路發展，覺得在港當藝人要勤力及瓣數多才可生存。而Regen除繼續幕前工作外，曾修讀中醫課程，早前更兼顧做調酒師為自資酒吧做好準備。

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