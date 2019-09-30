《蒙面歌王》五連勝　圭賢獻唱悼念鐘鉉

韓國男團Super Junior將於下月以九人陣容推出新碟《Time_Slip》回歸，今年5月退伍的成員圭賢最近亮相MBC節目《蒙面歌王》，並在昨日一集揭開面具公開身份，以「唱歌妖精Genie」參加節目的圭賢連續五周獲勝，但昨日被「漫畫房漫撕男」擊敗而要揭開面具，而他坦言五連勝令他有很大壓力。

而圭賢唱了同門師弟SHINee已故成員鐘鉉的歌曲《Y si Fuera Ella》，他解釋選擇這首歌的原因：「這是鐘鉉第一首Solo歌曲，我只做了兩個月練習生，所以朋友不多，我和他曾經在小分隊一起活動，所以關係特別好。」

鐘鉉在前年12月因抑鬱症自殺身亡，圭賢回想當時自己正在當兵：「在我服役的時候發生了不好的事，所以哭了很多，作為哥哥的我未能主動去表現我自己，真的非常抱歉，我一直希望有一天跟他說『哥哥很努力地唱你的歌，鐘鉉你聽到嗎？』，我相信他今天應該會聽得很開心。」說罷圭賢便感觸落淚。

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