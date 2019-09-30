1歲最大挑戰！陳柏宇囡囡打針喊得好淒涼

歌手陳柏宇同老婆符曉薇（Leanne）所生嘅囡囡Abigail日前1歲生日，兩公婆都有幫愛女開Party慶祝，認真Sweet爆！不過Abigail喺生日過後，就迎嚟佢1歲人仔最大嘅挑戰，全程都畀自認愛女狂魔嘅Leanne紀錄，喺社交網晒片同事前、事後對比圖︰「生日過後我哋亞標（Abigail）咁就1歲，大個女梗係要有啲挑戰啦！第一個挑戰就係打針，入到診所亞標輕輕鬆鬆鄧子峰，你有你講，佢有佢又幫人洗玩具，亞標洗洗吓玩具，突然奇來一針，之後索性罷工，玩具都掉埋，不過喊咗幾下，原來都唔係好痛，亞標話自己大個女啦！」呢段Caption就好似有聲咁生動有趣，吸引一眾網民留言「見到標眼淚😂真係好慘咁喎🤗」、「喊得好淒涼呀佢🤣」、「喊到手都震埋😂😂😂」、「我睇BB打針 我都係會笑😂😂😂」、「老竇笑得好投入」，有網民仲笑Abigail喊到好似劏豬咁！而Abigail都係喊咗幾聲就乖乖收聲，人生第一個挑戰，挑戰成功，真係叻女！

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