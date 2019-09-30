囝囝同愛犬爭寵　陳嘉樺：當媽真的太幸福

台灣女團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）育有一名兩歲囝囝「勁寶」，不時都會喺IG分享育兒生活。Ella最近Upload咗一條片，一開始聽到Ella問囝囝做緊乜，勁寶笑到酒粒都出晒嚟話食緊餅乾，同時間勁寶見到狗狗布丁舔緊Ella，勁呷醋咁揮晒手Say No，仲用萌爆嘅奶音「投訴」︰「布丁不要舔媽媽！」融化一大班Fans！Ella就同囝囝講唔緊要，仲好溫柔咁解釋布丁係撒嬌，點知勁寶神回︰「那我也要！」講完即刻坐言起行，起身撲向Ella同布丁一齊趴喺Ella大腿上面爭寵，場面勁Warm又爆笑！

Ella又留言指因為拍戲同勁寶分開咗一段長時間，亦係自囝囝出世以嚟第一次咁耐冇見媽媽，所以早前就帶勁寶、同朋友去沖繩自駕遊，重拾親子情，令佢有所得着︰「這趟旅程對我也是一個超級大考驗。出發前，勁寶輕微腸胃不適 加上感冒鼻塞流鼻涕，這也是勁寶有生以來最嚴重的生病，所以這一趟的他只能吃白粥白吐司，而且有一個晚上又發燒，還好自己慢慢退燒了，然後我每天都要幫他吸鼻涕。但是這趟旅程，真的把我們分開這段時間，勁寶所有的不捨都補回來了，而他也因為餓太久，回家後超會吃飯，什（甚）麼都說我還要（媽媽覺得生個病賺到會吃飯還不錯），剛剛還跟布丁搶著（着）跟我撒嬌，只能說，當媽這種時刻真的太幸福了！」

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