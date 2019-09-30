東方日報C1：張紋嘉鄧穎芝賣蟹執過萬做到喊

藝人鄧穎芝（Vangie）偕好友張紋嘉（Crystal）逆境自強，最近齊齊處女下海兼職做「蟹后」，由接單、揀貨到做埋外賣妹送貨上門，提供一條龍服務！短短十日每人已有5位數進帳，Vangie分享送蟹送到喊的經歷，深深體會力不到不為財之道！

Vangie和Crystal兩位「80後」藝人，初出道時當偶像歌手齊追夢，娛圈生涯逾十年，知道搵食艱難，近年努力轉型，Vangie兼任健身教練外，與兼任舞台劇演員的Crystal開二手店賣衫，最近力抗「經濟颱風」賺快錢，利用人脈網售大閘蟹。日前雙「蟹后」齊齊開工，先到批發商揀蟹，眼見一籮籮蟹山時，兩女即「摩打手」照單密密執貨，更公開揀蟹心得：「睇蟹係咪新鮮，要篤蟹眼底，蟹爪有力、毛色金黃至係好嘢，撳第二、三隻蟹腳，又厚又實，代表蟹肉飽滿。」

化身大力士搬貨

在場的批發商測試二人的膽量，除去大閘蟹的草繩，要她們徒手拎起活蟹，兩女即時「笠水」驚叫。Vangie發現有盒裝蟹粉批發時，Crystal即說：「可以賣埋蟹粉喎，又多條財路啦！」

執完過百隻蟹後，體重未過百磅的兩女突然「大力士」上身，各自捧住每籮約五十隻的大閘蟹，兵分兩路逐區送外賣，Vangie更出動私人座駕單拖送貨到大埔區。

Vangie受訪時被問到首次做大閘蟹生意要投資多少？她直言是無本生利：「因為批發商係朋友，就問佢攞貨喺網上開甫再收單，過咗數先送貨，19號開檔至今，都有六位數字營業額，扣埋成本，兩個人暫時各執一萬蚊。」

送外賣唔怕瘀

在短短的賣蟹生涯中，Vangie學曉「唔辛苦點得世間財」的道理，有次她有工作在身，電召貨Van代為送蟹，1時落單原本要4時送到，豈料貨Van又調亂單送錯地點，足足遲了兩小時才送到客戶手上，令她崩潰爆喊：「嬲到喺街度喊咗出嚟，啲蟹最緊要新鮮，唔可以擺喺車咁長時間，蝕咗貨事小，得失啲客事大，所以我盡量自己送貨，保證品質！」至於可有遇過「麻煩客人」？Crystal自言客人友善，唯一是要24小時做電召女郎：「好多客鍾意喺凌晨1、2點先嚟落單，可能佢哋夜晚未瞓就上網，睇到我哋啲賣蟹甫就打電話嚟落單，搞到都要夜瞓啲。」

兩人放下歌手身份做外賣妹，Vangie慨嘆：「唱歌真係搵唔到食，有錢賺都會去試，我唔怕瘀㗎！認到咪Say個Hi囉！」

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