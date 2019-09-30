眼利踢爆驚喜　白安高雄開騷忐忑不安

「創作精靈」白安《我們的時代》巡迴演唱會第10場來到高雄，這亦是她首度到高雄開個人演唱會。白安穿着一襲黃色連衣裙出場，現場掌聲如雷，演唱多首歌曲後，她表示興奮之餘又帶點不安：「來高雄有一點點不安和忐忑，不知高雄的你們喜不喜歡我，今天對我來說是不一樣的時刻。」台下歌迷隨即回應：「喜歡」，之後白安重新詮釋五月天的《擁抱》，這首歌是她對五月天最早的認識。

早前剛度過生日的白安，粉絲後援會熱情準備卡片為她慶祝生日，在台下輪流寫上祝福語句時，被眼利的白安看見：「你們拿的是甚麼？」但雖然提早發現驚喜，但歌迷的貼心舉動還是令白安感動不已，更驚喜宣布：「我從來沒去過台中，很希望我的迷你專輯發行後，我去台中的話，你們會來看我嗎，約好下一次見面。」她續說：「不太喜歡把未來或願望說得太滿，我希望身邊所有的人都快樂，我希望我愛的人和愛我的人都健康平安，我希望接下來的自己更懂得溝通，對更多事物感到好奇。」

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