藝人林德信(Alex)的IG上不時會有一位老伯伯出現,呢個原來就係佢嘅公公,只要一有時間,佢就會陪公公喺屋企開餐,粉絲們都讚Alex夠孝順,係「家有一老如有一寶」嘅最好示範。

每次飯局都非常豐富,之前中秋做節就有兩大盤壽司,又有鮑魚兼足料老火湯,Alex亦拍片笑着問公公:「你食唔食得晒呀!」公公見到眼前美食則笑到四萬咁口。而近日公公更親自下廚為孫仔炮製拿手「葱油餅」,Alex留言表示自己一身肌肉就係咁樣嚟:「由我出世到依家~he's always been cooking for me...葱油餅、炸醬麵、炒飯,全部都係佢煮畀我食嘅。That's why I'm so muscular...」

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。