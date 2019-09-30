離巢有晒計劃　宋熙年陳智燊密謀殺入國際

入行12年的國際中華小姐冠軍宋熙年早前宣布離開「娘家」向外闖，即使已為人母亦無阻其事業心，直言不想原地踏步，望與老公嘗試幕後工作。多年來其主持形象深入民心，惟拍劇機會不多，被外界指她不獲無綫重用，不過她認為找到自己定位，只是與拍劇不夠緣分！

宋熙年（Sarah）於2007年參加華姐而加入無綫，轉眼在無綫過了12個年頭，繼老公陳智燊（Jason）在去年離開公司後，早前她亦「夫唱婦隨」宣布離巢發展。

Sarah坦言跳出「舒適區」並不是容易的決定，皆因這些年來在無綫過得多姿多采，視為「母校」一樣：「我人生嘅轉捩點就係選美之後加入TVB，咁多年嚟TVB畀咗好多嘢我，依家工作嘅基礎都係由TVB建立番嚟，好多節目都做咗10年以上，好似《東張西望》嘅幕前幕後，大家都已經變成屋企人，返到去好有親切感，所以落呢個決定時真係好唔捨得。12年嚟講，就好似係小學加中學畢業，當畢業嘅時候既興奮又唔捨得，亦諗過自己有冇能力，有好多未知嘅因素。」

密謀殺入國際

雖然決定難下，不過Sarah直言不想原地踏步，即使已為人母，對事業仍有目標，望尋求新突破，加上得到老公的支持，令她勇敢前進：「12年真係要有個轉變，如果唔係過多10年就真係太遲，同埋老公都好支持我，佢話無論條路係點，大家都要互相支持。見佢離開公司之後試咗好多嘢，過得好充實，係佢畀到我勇氣。」

她又自言想與Jason推出一個二人創作的節目，令更多國家的觀眾認識他們：「大家都諗咗好耐，想由零開始構思一個有主題嘅節目，好似講育兒心得、時裝或者飲食，自己做埋監製，可以放喺電視或者網上嘅平台。不過要做到電視節目，無論角度或質素都要好豐富，加上我哋有好多諗法，要努力籌備。」

只差一點緣分！

回望過去，Sarah做主持的形象深入民心，憑主持的節目《東張西望》成功入屋，不過身為華姐冠軍的她拍劇機會並不多，令外界認為她不受公司重視。

不過，Sarah認為只是與拍劇的緣分差一點，並直言其主持工作已排得密密麻麻：「喺公司入面我有兩個長期主持嘅節目《港生活．港享受》同《東》，每個星期一、兩日外景加廠景，其實喺大家見唔到嘅角度嚟睇，工作已經排好晒，亦好清楚知道嚟緊嘅工作係咩，所以要抽身3個月拍一部劇其實係有啲難，因為自己嘅節目已經定咗，要劇組不斷度期有一定困難，只可以話係冇緣分，加上年紀愈大，對拍劇嘅念頭又會少咗，慢慢發現有更多比自己更有天分同演戲經驗嘅人會做得比自己好。」又指不論外界怎樣評論其現時成就，惟她認為這些年的經歷令其變得勇敢，走得更遠。

隨時「一變四」

除了工作有新轉變，在去年榮升人母的Sarah自言在生活細節上變得更謹言慎行，為囝囝樹立良好榜樣，她說：「好多嘢係由小事開始改進，好似唔好講個『喂』字 ，亦會教佢整理番自己嘅玩具，因為好多人有咗工人姐姐後就會依賴佢哋，呢樣係要成日提醒自己，唔好令個小朋友去到一個舒服嘅環境，就養成懶惰或者冇禮貌嘅習慣。」

至於由「一變三」，會否再由「一變四」，她說：「都想生多一個 ，唔想佢萬千寵愛在一身，畀佢有個伴，又可以教導佢識得照顧細佬或細妹，而我同Jason亦唔會做怪獸家長，最緊要佢有一個開心嘅童年。」

場地：Paper Street

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