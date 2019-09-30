江若琳32歲生日！蕭潤邦送小飛象蛋糕冧老婆

歌手江若琳（Elanne）與老公「生煎包王」蕭潤邦（Oscar）去年底拉埋天窗，由拍拖到結婚一向恩愛極致。今日係Elanne 32歲生日，尋晚Oscar聯同一班好友為壽星女慶祝，廿四孝老公知道Elanne鍾意卡通人物小飛象，特意搵專人訂造立體蛋糕，Elanne開心到攬住小飛象咀嘴，勁有童真！當中參與派對嘅好友JW（王灝兒），影大合照時預埋未能出席嘅男友Tarzan，人唔到「大頭照」都到，認真熱鬧。

Oscar喺社交網上載與Elanne合照，更冧爆氹老婆：「今年第一年以老公身份同我女人過生日，認識我老婆既（嘅）時候佢19歲，你今日已經XX歲😆，但係你既（嘅）我眼中永遠都係19歲，很可愛，青春，美麗，i love u ❤多謝一班好朋友參與❤」

而Elanne亦有發文感謝老公及好友：「我今日30有2啦！我愛我眼角的眼紋，我愛我的家人，我愛我的朋友！感謝我老公同我老友們的安排，雖然佢永遠都係一個驚喜破壞力能手，不過我知道你既（嘅）用心，你記得我最近既（嘅）最愛係Dumbo已經令我好驚喜！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。