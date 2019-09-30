劉愷威驚爆秘撻湯洛雯！老竇劉丹咁樣講

藝人劉愷威去年底與楊冪宣布離婚，結束七年情，二人育有一女「小糯米」，雖共同撫養，但女兒在港讀書，較常見劉愷威帶着女兒出入。而暖爸即使做了「帶女洪郎」亦一樣有市場，今天有傳聞指劉愷威與比他小12歲的無綫小花湯洛雯（靚湯）「秘撻」發展地下情，據知二人是在一個朋友聚會上認識，由靚湯的好友林夏薇做「紅娘」。

有指劉愷威想保持低調，所以薇薇亦幫手保密，並借出其山頂豪宅予二人密會，又借車載靚湯到深圳會合劉愷威。內地傳媒向劉愷威方面求証，獲回覆：「假的，完全是編造。」而劉愷威父親劉丹亦回覆東網稱：「吹水！冇咁嘅事！」

而林夏薇回覆東網，大感愕然表示：「吓！咁莫名其妙，點解有咁嘅新聞？我唔喺香港，喺外地拍緊廣告，唔知發生咩事。（有指你做媒人撮合靚湯同劉愷威？）當然冇咁嘅事，唔係事實嘅嘢就冇回應。」

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