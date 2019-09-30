傳撻着劉愷威　湯洛雯落閘：只係普通朋友！

無綫藝員湯洛雯在將軍澳電視為新劇《失憶24小時》試造型。有指湯洛雯得林夏薇牽紅線與失婚的劉愷威「撻着」，更指兩人同遊英國，湯洛雯否認戀情，並強調與劉愷威只是普通朋友，也不覺得對方有意追求，她說：「我依家係單身，報道唔係事實，我哋只係普通朋友，唔係情侶關係。（有冇約會過？）冇，我哋都係一班人一齊食飯，有一班人嘅聯絡方法，冇私下傾偈。（一齊旅行？）冇，我同班朋友去咗英國同法國旅行，岑杏賢都有去嘅。（接唔接受到離過婚有小朋友嘅男士？）要睇緣分，自己唔知將來會遇到啲咩人。（有冇機會發展？）冇諗，依家單身，要努力收身。」而另一位事主劉愷威，他回覆內地傳媒說：「假的，完全是編造。」

湯洛雯近期明顯收身，近日更在網上晒水着，她笑說：「冇之前咁嚇人，但係都冇上過磅，唔知瘦咗幾多磅，依家努力做運動、學溜冰、同埋節食減肥。」大學修讀心理學的湯洛雯戲中飾演心理醫生，她說：「今次睇劇本冇咁緊張，容易啲入手，所有個人冇咁緊張，個人放鬆啲會瘦啲。」

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