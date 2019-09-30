手術後病情反覆　李明蔚靠意志力撐住

抗癌歌手李明蔚（Sarena）早前入院接受於眼皮上植入白金片的手術，以改善右眼不能眨眼的問題，不過手術後其康復進度反覆，曾一度出現發燒、呼吸不暢順、流鼻血及半身麻痹等徵狀，情況令人擔心。今日Sarena就發文指傷口愈合理想，現時終於可以出院：「感恩，終於可以出院回家舒服休養了！住院11天！病情反反覆覆！手術順利的進行了六小時！眼面傷口愈合得七七八八！」

她又憶述手術後病情反覆的情況，坦言靠意志力撐住：「這次眼皮植入白金片和面部埋線拉皮讓眼睛容易眨起來，但因為我牙胶萎縮不能做全身麻醉，所以喉嚨要再一次開造口幫助呼吸！説真的，真的有點辛苦，術後半身出現麻痹，每天都在咳嗽，呼吸不順，心口痛！第五天晚上忽然發燒起來，後來又出現流鼻血！前兩天還感到半身痺痛，頭痛和頭暈，醫生已經很盡力替我找出原因，曾經有一刻我有點害怕，只希望不是腫瘤的影響！直到現在，半身仍然麻痛，但可以走動！我會繼續努力面對我的人生，忍耐，相信自己意志力！靠着主！不放棄！」她又感激醫護人員及父母的悉心照料，並指身邊朋友的祝福及打氣令她信心大增。

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