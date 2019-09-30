惠英紅做嚴厲媽媽　同現實性格相反

由內地名導陳凱歌兒子除飛宇擔演的青春校園電影《最好的我們》日前上映，於內地大收4.11億人民幣票房，成為4年以來最賣座青春片。片中飛宇與拍檔何藍逗的演出，感動不少年輕觀眾，而影后惠英紅則客串拍演飛宇媽媽。惠英紅早前到內地出席宣傳活動時，力撐兩位新演員。她透露現實生活中自己沒有孩子，性格也比較開放，和電影中扮演的「嚴厲媽媽」很不一樣。談到「兒子」陳飛宇，她謂：「陳飛宇斯文、有禮貌、而且還會音樂，像他這種懂得音樂的男生特別有魅力，更重要的是認真演活了角色。」陳飛宇則表示：「《最好的我們》是一部拍給所有人的電影，我在演這部戲的時候很糾結，因為我需要飾演兩個不同年齡段的角色，我特別幸運遇到這麼好的同學、同窗、導演，我們為了電影真的花了很多時間做準備。」

早前電影公司安排的「親友場」中，陳飛宇的媽媽陳紅和哥哥陳雨昂也現身支持。對於弟弟的表現，陳雨昂十分認可也給予鼓勵，而陳紅則感謝導演和監製黃斌，因為他們用這樣一部電影記錄下了陳飛宇的18歲，她還特意讚許何藍逗演出生動。

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