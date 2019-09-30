超激！誓掀高潮　梁漢文廢校性侵王敏奕

藝人梁漢文、王敏奕及張慧儀主演的ViuTV新劇《假設性無罪》即將推出，以職場性騷擾為題材揭起熱話，劇情交代身為設計公司職員的王敏奕指控遭上司梁漢文性侵，但雙方各執一辭，最終發現原來王敏奕其實另有企圖。

首集劇情挑戰大膽尺度，梁漢文與王敏奕在廢校拍攝的性侵戲份誓掀高潮！拍攝期間二人埋位前表現尷尬，梁漢文表示導演要求甚高：「呢場重頭戲係成套劇嘅精華，導演話要拍得好細緻，達到完美效果。我叫王敏奕小心啲，因為拳腳冇眼，呢度又暗黑，真係整到佢都唔知。」王敏奕則表示身處廢校，怕鬼多過怕尷尬：「喺廢校拍攝都有少少陰森，不過好在今日陽光普照，都唔係太驚，我都叫梁漢文唔好講恐怖嘢。」

而另一場精彩場口則落在張慧儀身上，劇情講述她與小鮮肉在酒店上演一場意識大膽的性感戲份。她指除要演床戲外，其後更要她玩性玩具：「其實諗深一層，又唔係尷尬，因為連性玩具都唔敢攞嘅話，其實係咪反而唔正常呢？編劇寫得出嚟，證明有咁嘅事真實存在。」

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