飛機談心！黎諾懿講足4粒鐘　黃智雯驚飲醉

無綫藝員黎諾懿、黃智雯、吳業坤、姜麗文等，在將軍澳電視城出席《街坊財爺》「畢業典禮」宣傳。黎諾懿、黃智雯、馬國明和朱晨麗剛到新加坡為無綫宣傳，黃智雯爆回程時四人在飛機上把酒談心，傾足四個鐘。黎諾懿指平時雖然有機會食飯傾偈，但把酒談心卻是第一次，他說：「都係講吓啲八卦嘢，估唔到咁啱傾，我哋幾乎飲晒機艙啲酒，我同朱晨麗都飲到醉醉哋，佢哋兩個酒量就好好，我同馬國明當年又係『奧運六星』，好耐都未試過傾得咁啱嘴型。」

黃智雯指自己不是酒量好，只是怕飲醉會失控，適可而止，她又取笑黎諾懿不停口講足四個鐘，好像在屋企不可以說話，黎諾懿說：「喺屋企唔係唔可以講嘢，只係唔可以亂講嘢，因為個仔學得好快，我驚畀老婆鬧，屋企家規好嚴。我哋好似相逢恨晚咁，已經約咗去我屋企食飯，智雯喺舍監，即係我老婆睇住可以試吓醉，有佢睇住冇事。」

黃智雯說：「我真係未試過飲醉，都好想試吓，班姊妹成日都投訴我太拘謹，因為自己驚飲醉咗會失控，可能會亂講嘢，同埋打人，有次試過飲到醉醉哋同胡定欣喺度玩搏擊打MMA，再醉啲真係唔知會做乜。」

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