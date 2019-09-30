《金宵大廈》劇透：李家俊揭穿Mia真面目

第十一集「《洞》(上)」 (09/30)

宅男李家俊（馬貫東飾）成為Alex（李施嬅飾）的新鄰居，阿蕭（陳山聰飾）緊張地去探個究竟。家俊發現牆上有一洞，能望通隔壁。Alex失約，阿蕭向Mia（歐陽巧瑩飾）詢問Alex在何處，Mia卻表現驚訝。Mia直播做瑜伽時，聽到Alex的呼喚後失手大出洋相，遭網民惡意攻擊。家俊從洞中得知隔壁就是Mia，於是密密監視她，並在網上揭穿她的真面目。Alex走進Mia房間，赫然發現牆上有一隻「眼」……六十年代，CoCo（李施嬅飾）夢見牆上出現「眼睛」，林哥仔（張彥博飾）替她解奇夢。

第十二集「《洞》(下)」 (10/02)

家俊為商場活動擔任設計被上司壓價，怒上心頭；這時他看到Mia做作地接近當紅KOL，看不過眼，在網上摧毀Mia。Mia被網民謾罵，於是直播自己真實一面並道歉。Mia做回自己追逐歌手夢，但在海選其間收到母親來電，夜裏便醉醺醺的誤進家俊的房間，還訴說與母親的感情，家俊對傷害Mia感內疚。Mia參加選拔，成功到韓國受訓。阿蕭向Mia問起Alex，得知Alex當日登上早前失聯的客機，即慌張地翻看閉路電視……

第十三集「金丁(上)」 (10/03)

蔡San（陸永飾）於婚宴重遇前女友方家敏（譚凱琪飾），家敏努力掩飾仍是單身，又無意間得知曾與蔡San有過一夜情的女生，之後都嫁個有錢人。Alex睡覺時驚醒，發現地上有水不斷湧出，驚慌求助阿蕭，阿蕭卻見地上是乾的。林老師從閉路電視見阿蕭往找Alex，又發現他畫了CoCo畫像，生疑，引他到金宵舞廳。阿蕭望着氣槽，忽然頭痛欲裂，接着浮現連串畫面後暈倒……眾女都希望利用蔡San「性交轉運」，水哥（黃祥興飾）還利用他吸引團友，連家敏也心動……

第十四集「金丁(下)」 (10/04)

蔡San發現家敏想利用他「性交轉運」，二人鬧翻。蔡San因不想拖欠家敏，再與她上床，其後家敏遇上富二代蕭公子。Alex夢見飛機失事，驚醒後赫見書店內水如泉湧。蔡San到賓館退租，發現家敏在房內。原來家敏為蔡San拒絕蕭公子求婚，二人重歸於好。Alex驚悉自己不能走出金宵大廈，其他人亦看不到她，慌亂不已。阿蕭強抑痛苦安慰她，二人隨黑貓到舞廳，阿蕭打開氣槽，一只流星心口針，一串夢，揭開一段宿世情緣……