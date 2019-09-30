湯洛雯戀劉愷威？羅天宇語窒：恭喜佢

藝人張彥博（Bob）將於半個月後再開騷，今日到九龍灣綵排，獲「跳躍F4」其餘三子羅天宇、郭子豪及何廣沛現身撐場。席間Bob以色士風吹奏《金宵多珍重》，但卻頻頻走音失準，事後他笑住澄清：「今朝先練，本身識少少，年幾、兩年前有吹過走音版嘅生日歌畀自己，過幾日生日再吹，哈哈！」之後又送上生日歌予明天生日的羅天宇，郭子豪揶揄Bob冇誠意：「呢啲咪兄弟囉！生日蛋糕都冇！」Bob收到「投訴」後，在合照時即用電話搵了一張蛋糕相頂上。

講到快將開騷的心情，他坦言：「都OK嘅，但今次開騷都有啲突然，準備時間都比較短，搵咗啲嘢去超越自己，到時睇騷就會知。（有咩新嘗試？）唱新歌，未試過2個月內做3首歌。」可會騷肌？Bob怕醜話要睇情況，最近都有跟郭子豪一齊做Gym，此時大爆兄弟瘀事：「佢操到爆腳趾公，仲碎埋骨！」郭子豪抵死笑話：「其實我係想試吓操趾公肌！」

問到其餘三子屆時會否上台做嘉賓？他們充滿殺氣說：「上年幫佢做嘉賓餐飯都未找！找咗數先啦！或者今晚同羅天宇慶祝生日張單佢埋。」Bob一面肉隨砧板上的樣子，問到壽星羅天宇點慶祝？他透露：「工作中度過，拍緊《大步走》。」至於講到舊愛湯洛雯被指暗撻劉愷威，羅天宇指：「冇睇報道，唔知呢件事，如果係都會恭喜佢。（會打畀湯洛雯求證？）如果係真嘅，我諗佢都會講畀大家聽。（佢會同你慶祝？）睇吓有冇時間，如果約到都會食飯。」答到口窒窒的他，被郭子豪再拋窒：「睇佢幾凝重！今晚食飯唔好飲湯好冇？」

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