意外影響記憶力　彭家麗獲湯寶如鼓勵

ViuTV最新音樂節目《Chill Club》舉行記者會，主持人有湯寶如（湯記）、彭家麗與駱振偉，Band Leader是鄧建明（Joey Tang），而第二集嘉賓有梁釗峰。首次合作的湯記與彭家麗一齊受訪，前者先表示新節目自由度很大：「之前喺友台都主持過，唔係話嗰邊自由度唔大，而係嗰邊比較多嘉賓，呢邊每集得一、兩個，相對冇咁辛苦，做主持又可以唱多啲歌，互動又多啲。」首次做主持的彭家麗大感興奮：「之前發生過意外，我啲記憶、組織能力都比較差，慢慢先會進步，所以導演搵我做主持都好大膽，尋日錄咗第一集，覺得尚待改進，始終第一次做主持都會緊張。」獲湯記鼓勵之後會漸入佳景。

將於10月中麥花臣場館開騷的湯記，問到錄影加綵排同時進行可會分身不暇？她笑言：「差啲唔記得我有個騷！其實都係唱番首本名曲，都唔係太大壓力，放鬆應對。Joey Tang又係我嘅音樂總監，每次錄影唱歌都當練歌。」

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