個樣Gay Gay哋　駱振偉被指係同性戀

藝人駱振偉（Thor）替主持ViuTV的最新音樂節目《Chill Club》造勢，他指是首次同一班強大的音樂團隊合作，深感榮幸！又透露為配合本集「唱出女人心」主題，而揀選了《再見露絲瑪莉》演唱：「覺得呢首歌好特別，帶出同性戀感覺，其實有好多人都話我個樣Gay Gay哋，余迪偉仲多次嚴重指控我，甚至喺女友面前問我係咪同性戀！但我經過認真思考同判斷之後，確認係完全冇可能！少少幻想都接受唔到！」

早前於社交網上宣布跟拍拖5年的丹麥女友求婚成功，大約一星期後就會飛抵當地行禮，問到婚禮籌備進度？Thor冧爆話全權由女友做主導：「最緊要係佢開心！最緊張都係要跳First Dance，希望練好佢唔好失禮人。原先諗住只係安排10位親友飛去，點知依家有20、30人。（會喺香港補擺？）或者會搞個Cocktail Party，其實自己做得太多婚禮MC都冇乜太大感覺。」他自爆目前最為煩惱的是要買禮物：「按照丹麥傳統，會喺婚禮後嘅第二朝朝早同另一半交換禮物，女友已經同我講買咗份好貴重嘅禮物，所以冇可能冇表示，諗唔到最後或者送枝『Cue棍』畀佢，哈哈！」

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