正式結拜！黃翊收陸家俊做契弟

歌手黃翊、黃寶欣、黎明詩、胡渭康、陸家俊、文佩玲、何婉盈、林利和莫鎮賢，八、九十年代歌手早前攜手開騷，因為演唱會眾人結成好友，日前眾人到黃翊新開的冰室舉行慶功宴，胡康渭在社交網上載大家慶功熱鬧照片，席間見到黃翊跟家俊上契結拜成誼兄弟。

黃翊接受東網電話訪問說：「家俊已經成為我契弟，你知唔知我恨咗幾耐。」他坦言當年不認識家俊，聽家俊講，原來家俊當年上過他主持的音樂節目《新地Sunday帶》，但他真的沒有印象，不過他有留意家俊這個歌手，因為家俊最出名唱過《龍珠》主題曲，黃翊說：「因為第一代《龍珠》係我唱嘅，之前喺無綫《流行經典50年》我哋合唱過，我先知家俊唱功根基唔錯，佢音準，我唱和音都未有佢咁叻，佢又Rap幾好。」

近半年因為合作開騷，大家經常綵排練習，加深了認識，他說：「佢幾得我鍾意，好尊重我叫我大師兄，原我哋都係跟戴思聰老師學唱歌，所以我哋有個咁嘅淵緣，佢又成日嚟我間大牌檔幫襯，佢唔係表面貪玩嗰啲，其實佢都幾乖仔同孝順。」

日前他們在WhatsApp傾偈，黃翊講笑叫家俊做細佬，家俊即刻話：「好呀！」所以慶功宴上兩人進行簡單而隆重的上契儀式，黃翊說：「我講笑話做得我細佬，點都要打個金飯碗，佢真係傻真係整個金飯碗，仲斟埋茶畀我飲，我就封咗封利是畀佢，訓話幾句，佢都大個仔，復出樂壇唱番歌就要練好啲歌，始終做歌手歌藝永遠排第一，唔係減肥，我話做咗我細佬，大佬我十一月生日有個粉絲聚會要嚟幫手，佢都一口答應，係好開心嘅。」

黃翊坦言他們九男女因為演唱會感情增進不少：「嗰四朵金花都就快結義金蘭，佢哋好Friend，私底下又會約埋去排舞，我都鍾意做運動，做爸爸強身健體喺仔仔面前做個好榜樣，見到佢哋都咁健康係開心嘅。」傳有主辦商斟他們的《我們的主打歌演唱會》到新加坡馬來西亞開騷，黃翊說：「唔清楚，個騷係好好口碑，不過我哋九個人度期都唔易，到時先算。」

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