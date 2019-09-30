狂煲鹹片！鄺文珣研發軟件阻三級氾濫

淡出娛樂圈的鄺文珣育有兩子一女，分別11歲、9歲及2歲，她笑指二仔提早踏入反叛期，經常跟他鬥智鬥力，每日好像上戰場一樣。她笑言要贏二仔，必先要贏大仔，更試過與大仔講數：「如果你反我，我點教到你哋？兩個搞我一個，會好攰，我想多啲時間同你哋一齊，而唔係想多啲時間鬧人。」

學懂不少粗口

自認不是完美媽咪的她坦言，每次鬧仔後感內疚。近幾年她開始關注兒童使用手機問題，並着重研發有關軟件，最近測試了很多色情網站，故看了不少色情片，令她大開眼界：「但唔敢睇太多，我犧牲自己被污染，好擔心小朋友睇咗呢啲片，女仔會錯覺着得少衫多人Like，多人Like先叫靚；男仔亦可能覺得着得少先係靚。」

她笑言看完色情片毫無得着，但學懂不少粗口。自小在加拿大長大的她表示，小時候很難接觸色情片，因色情片放在影音店的秘密房間，未滿18歲不能進入。她指現今手機在手，很容易看相關網站，認為要改變文化並非一朝一夕。她本着良心做生意，獲不少名人好友支持。

場地：Outback餐廳

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