單身兩年！台妹黃語辰愛港男

雞排妹師妹黃語辰今年推出個人寫真集，乖乖女打破性感尺度，書中有泳衣、內衣、真空甚至露南半球的火辣照片，她直言拍攝前相當害羞，但最後決定豁出去挑戰自己，也作為一個紀念。語辰早前親到香港宣傳，她表示向來很喜歡香港，對港男更是情有獨鍾：「完全是我的菜，我愛港仔，希望你們也愛我，我覺得他們在外面好像很兇，但回家很疼老婆、很溫柔，這種反差很有魅力！之前我交過一個香港男友，也有很多香港男性友人，每個都很疼另一半！（現在有冇拍拖？）已經單身兩年，之前在台灣的男友搭上的閨蜜，令我很傷心有陰影，下一個希望找個港仔療傷！」她又指自小已有留意香港演藝圈，偶像是郭富城及張學友，一個很帥一個唱歌動聽，而且都是愛妻號，相當加分。

講到拍攝寫真要性感示人，語辰表示沒有刻意節食，自嘲是「吃貨」一名，寧願以可愛及微胖俘虜Fans：「我平時吃四至五餐，拍攝前減至兩餐，而且有健身，瘦了3至4磅，一點點喇！我寧願當一個可愛小胖子，我覺得美不完全等於瘦，還要要皮膚好、身材勻稱及有可愛的臉，我最滿意是我的腰線及鎖骨，不過我是易胖的，不滿意全身都有一層肥肉蓋住肌肉，但是粉絲都說不用減太多，是大家愛抱的感覺。」

黃語辰Profile

身高：1米58

三圍：32D、23、34

場地：Penthouse Party

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