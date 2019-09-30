張秀文帶三寶驚喜現身　搞濕壽星女張文慈

藝人羅仲謙、張文慈（Pinky）、張秀文、張曦雯及韋家雄等，近日忙於拍攝無綫新劇《木棘證人》，台前幕後打成一遍。昨晩眾人雲集火炭拍攝韋家雄及袁潔儀墮樓的戲份，現場出動救護車及黑箱車作道具，場面幾可亂真。適逢Pinky今日48歲生日，「細佬」謙仔甫到場即向導演「攞人情」，停工一會為她舉行生日派對，是晚沒有戲份的秀文貼心地自攜「三寶」生日蛋榚、禮物及心意卡驚喜現身，又送肉嘴，搞到壽星女眼濕濕。談到生日願望，Pinky開心謂：「最緊要係全組人拍攝順利，生日有工開係幸福的。」

韋家雄「有糧出」

劇中扮演一對的Pinky與韋家雄，獲通知要拍咀戲，談到有靚女主動投懷送抱，家雄即放笑彈：「入咗公司咁耐，我終於『有糧出』喇，到時一定NG再NG，希望唔係借位拍，令我空歡喜一場。（唔畀太太嚟探班？）梗係唔好啦，我係做嘢喎。」問到戲中另一對謙仔與張曦雯是否同樣「修成正果」，謙仔表示：「既然已有一對happy ending，我哋呢對就留番啲遐想畀觀眾先啦。拍到依家我哋感情都未有突破，相信遲啲就會突飛猛進。（進成點？）即刻開續集囉。」

袁潔儀「失蹤」

秀文被問到與張景淳傳緋聞一事，她淡定回應：「我哋只係朋友，工作上不時有合作，登出嚟『撐枱腳』嘅相，實質只係我哋開緊工上職員餐廳食飯咋。今次係我認真咁首次拍劇，所以要好專注工作，呢排亦識唔到新朋友，所以心如止水。」袁潔儀因劇情需要滿身鮮血，Pinky切蛋榚時她「失蹤」未有大合照，事後她解釋：「我嚟現場時突然迷路，好似諸事不順咁，嚟到先知有人生日，今晚又拍我上黑箱車，所以我好急咁問劇組攞咗『死人利是』先，好彩Pinky信教百無禁忌，我先敢食蛋榚咋。」

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