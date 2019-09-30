楊超越為2千蚊入行　工廠妹鍊贏李冰冰

內地人氣女團火箭少女成員、21歲的楊超越出道以來一帆風順，故被稱為「錦鯉少女」，意指她是幸運星。去年她參加選秀節目《創造101》引起關注，票選排名第三，成為限定組合「火箭少女101」成員。

出道一年登福布斯

節目中，楊超越被評為唱跳俱差，全靠顏值及運氣才勝出比賽。出道後，她卻成為最具人氣的成員，由廣告代言、綜藝到電視劇均紛至沓來，更在今年發布的福布斯2019中國名人榜中排第58位，人氣超越李冰冰、張鈞甯、劉亦菲及王寶強等紅星！

歌藝舞技唔多掂

雖然現時名成利就，但原來楊超越入行前經濟麻麻，中學綴學後就隻身在上海工作，做過縫紉廠女工及餐廳侍應等，更不諱言當初參加選秀，只為得到2,000元人民幣及貪其包食包住！其歌舞表演備受劣評，但憑演技成功逆襲，在處女作《極限17：羽你同行》的喊戲獲得不少稱讚，令觀眾刮目相看。她接拍了多套劇集，包括《長安諾》、《將夜2》及改編自韓劇《浪漫滿屋》的《仲夏滿天心》，還有網劇《神醫鳳后》，相信其好運會一直延續至2020年！

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