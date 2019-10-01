事業愛情不如意　林秀怡音療轉運爆喊

現年28歲的林秀怡近年憑劇集《婚姻合伙人》彈起，原本演藝事業更上一層樓，惟早前因在社交網發聲表達政治立場而慘遭雪藏，不少工作被叫停。沒有工開的日子，她將希望放在有份投資的日式西餐廳上，惟近期市道低迷，餐廳生意亦大受影響，只好靠做YouTuber拍Vlog增加收入，幫補患癌母親高昂的醫藥費。事業受打壓，感情方面亦不太如意，她與導演男友Kevin拍拖三年多，惜因經濟問題，被迫將婚期一再延遲，壞消息接踵而來，令其心情跌至谷底！

日前下午約2時，一身輕便打扮的秀怡獨自現身荃灣，愁容滿面，之後步入商場一間減壓中心，原來充斥負能量的她想透過靈修打坐，放鬆身心。能量治療師敲打頌缽進行「音療」，療程開始不久她已大爆發，一度激動爆喊，頻頻用紙巾拭淚，將數月來的冤屈盡情釋放。她逗留約2小時後離開，走時鬆一口氣，似乎終於宣洩了壓力。

她之後轉場搵塔羅牌師傅Jessica指點迷津，不停大吐苦水，師傅細心回答，並用上各種法寶「作法」為秀怡催運。秀怡雙手合十且唸唸有詞，誠心許願，望早日走出困境，然後將加持過的蠟燭收入背包。翻查資料，原來塔羅師Jessica頗有名氣，占卜經驗逾10年，曾作客無綫節目《Big Boys Club》擔任嘉賓，為不少無綫藝人催運解難。

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