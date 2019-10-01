東方日報C1：食住個勢！李施嬅開條件拍《金宵2》

被喻為無綫「神劇」的《金宵大廈》獲觀眾激讚，無綫乘勢再添食，拍板開續集！據知已簽約美國公司進軍荷里活的施嬅未應承接拍，亦揚言接拍首要的不是酬勞，而是要求原本班底合作！事業得意的她，愛情亦有着落，日前工作後匆匆離開，似乎佳人有約，惟怕男友曝光，即找好友趙希洛作掩護。

由陳山聰與李施嬅擔演的無綫劇集《金宵大廈》掀起久違的追劇熱潮，此劇題材貼地，奇幻懸疑，口碑、收視俱佳，更被喻為「神劇」，據知無綫高層有見及此，即落實拍板開拍續集，而之前被指大有機會今年奪視帝、視后的主角山聰及施嬅更添勝算。

施嬅已不是無綫「親生女」，並簽美國經理人公司向荷里活發展，工作排到明年，如今對於無綫開拍續集，能否有期拍攝都是未知之數，她昨日受訪時說：「續集呢樣嘢真係十劃未有一撇，但佢哋有呢個想法，我都好開心，證明佢哋好重視，但係我未應承會拍㗎！我簽咗其他公司，有其他嘢要做，下年個期都要度度，因為有好多嘢傾咗、落實咗，如果真係拍要再傾吓先，亦要傾吓個合作模式，不過我好欣賞、鍾意《金宵大廈》整個團隊，無論任何一個演員、編審、監製、導演個個都係好用心，如果原班人嘅話，我會有興趣，但真係要睇吓，喺呢一刻我未應承到住，要再傾。」

最想原班底合作

她又謂如果開續集，一定要給這個劇有更好的資源配合，而她對編審、監製很有信心，問若接拍續集會否「加價」？她說：「人工呢樣我冇諗呀！我哋藝術家嚟㗎嘛！唔係講錢㗎啦！好似《法證先鋒IV》咁要重拍我冇收啲乜嘢錢，唔收錢都會拍㗎啦！錢唔係我重點，重點係個期，同埋我最想最想係台前幕後嘅原班人馬，呢樣係我覺得最緊要嘅一樣嘢，同埋要多啲資源，令個劇更加好先開心。」踏出無綫後，她多了不少機會，她笑說：「好多嘢係要儲番嚟，演藝生涯係冇得諗，同《金宵大廈》一樣咁懸疑。」

而此劇監製葉鎮輝昨日受訪時坦言現時開拍續集事宜一切要等公司決定，若然要開拍，最重要是劇本故事：「公司係有講過開《金宵2》，但點行、成個故事係點依家係零嘅，編審亦搞緊其他劇集，都要等大家砌吓個故事先可以有下一步，而且仲要睇吓演員嘅期係咪可以配合到。」說到施嬅檔期可能有問題，更揚言要原班人馬才有興趣，葉鎮輝說：「我都好明白，的確我哋整個團隊係好用心，台前幕後大家都好開心接呢個劇，站喺大家立場，當然希望可以原班人馬。」

搵趙希洛救駕

此外，單身多時的施嬅早前自爆「破Dry」有圈外男友，日前她工作後先與女友人往醫肚，及後匆匆驅車離開，似乎佳人有約，但當發現有記者追訪即煞有介事，極速向好友趙希洛求救，於是驅車前往對方位於中環半山寓所。未幾見趙希洛拖住愛犬落樓救駕，兩女一狗於附近公園逛一圈閃上樓，期間避追訪的施嬅逗留至深夜未見離開。

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