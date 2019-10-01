十幾歲女好有計劃　BBG諗定10年後做乜

透過選拔而組成嘅樂隊Busy Bee Girls（BBG），5位少女都係介乎12至15歲，問到佢哋有冇諗過10年後嘅自己係會點？主音Anegl先話：「我一直都好想做到歌手、演員，因為好想藉住呢個層面去畀大家睇到唔一樣嘅我，亦都希望藉住唱歌、演戲去感受好多喺生活上未必接觸到嘅事同感受。十年後，我希望自己會有能力帶出唔同嘅正面訊息同有能力鼓勵大家追夢﹗」結他手Hilary同樣話自細嘅夢想就係成為歌手，所以一直都係朝住呢個目標進發，希望有一日會做到︰「當然亦都有諗過如果做唔到歌手嘅話，或者會想開一間屬於自己嘅咖啡室。」

而鼓手Careena就講：「我同Angel一樣都想成為歌手同演員，歌手係想唱歌畀更多人聽，演員就係希望觀眾睇到我嘅演出而感到快樂。」琴手Jessye指：「十年後，我想做到作曲、填詞音樂人，因為我覺得曲詞創作係可以帶出到好多唔同嘅訊息，從而感染更多人，或啟發大家一啲想法。」最後一位成員帶出嚟嘅答案竟然係意想不到，低音結他手Phoenix話：「我好想做一個醫生，最好係想做無國界醫生，可以到一啲戰亂地區拯救唔同生命，令大家都可以同家人、朋友一起幸福生活落去。」

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