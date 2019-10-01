為旅行影相母女吵大鑊　黎美言一招解決

藝人黎美言（Winkie）近年主攻拳擊學校，難得有空與媽媽去同到希臘遊玩，見到希臘藍天白屋，畫一般的靚景當然要影多幾張相留念，可惜媽咪影相技術不堪入目，難怪她要在當地請專業攝影師影靚相，佢上載了出自媽咪手筆的照片，留言：「呢2張相竟然係出自我阿媽嘅手！我阿媽其實係完全對影相嘅角度零了解，係好嚇人嘅。」

為咗影張靚相，佢哋兩母女仲試過嘈起上嚟搞到氣氛好僵：「兩母女一定會有嘈交嘅時候，去旅行通常為咗影相嘈吓，『媽，我幫你影嗰啲咁靚，你幫我影嗰啲我擺唔到』我阿媽躁底，就會變獅子，跟住就會僵咗一陣，不過我知我阿媽內心係好想幫我影到嘅，惟有鼓勵吓佢。」而為咗唔想媽咪咁難過，Winkie都有讚番媽咪技術有進步：「佢今次進步咗，我替她好開心！突破吓自己框框，永遠不與時代脫節，加上我請咗當地嘅攝影師，咁保證兩母女都有靚相啦！」

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