Bieber婚前派對睇《忘了．忘不了》

Justin與Hailey再搞婚禮，在婚前派對放映經典愛情片《忘了．忘不了》。

加拿大天王Justin Bieber與美國女模Hailey Baldwin繼上年於紐約法院註冊成為夫婦後，美國時間周一於南卡羅萊納州補辦正式婚禮，邀請真人騷女星姊妹Kendall Jenner與Kylie Jenner、男歌手Usher、男歌手Ed Sheeran與男星積登史密夫（Jaden Smith）等好友出席。

婚前一晚，Justin與Hailey邀請至親好友到酒店過夜開派對，以嘉年華為主題，現場準備雪糕與糖果，賓客可以跳舞、打保齡球與玩搶旗遊戲，更可以欣賞特別放映的經典愛情片《忘了．忘不了》（The Notebook）。大約凌晨1時，Justin與Hailey驚喜拿出大批水槍，舉行水槍大戰。

婚禮有154名賓客出席，Hailey男星父親史提芬寶雲（Stephen Baldwin）與男星伯父艾力寶雲（Alec Baldwin）自然在場，Hailey的女模堂姐愛爾蘭寶雲（Ireland Baldwin）與姐姐Alaia做姊妹，Justin與Hailey於教堂交換誓約後，賓客歡呼喝采，然後移師到宴會龐飲雞尾酒，再享受大餐，由男歌手Daniel Caesar擔任表演嘉賓。行禮前，Justin於社交網站instagram上載戴住新手錶的照片，留言表示：「幫自己買咗個婚禮禮物。」