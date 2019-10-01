【娛場】收數惹的禍　黃文標：做演員好坎坷

「我假假哋都係一個藝人，如果做一份工做十幾廿年都係咁坎坷，咁我不如唔做！」黃文標慨嘆地說！入行30年，黃文標做過不少惡霸及收數佬角色，故有「御用收數佬」之稱。但原來收數的背後，卻有着辛酸的故事。黃文標接受《娛場》訪問時，向主持人李文珊（Sherman）娓娓道來。

黃文標未入行前，對演戲已經深感興趣，曾參與觀塘劇團及海豹劇藝社，並做了很多舞台劇。1989年，黃文標參與無綫訓練班，同期同學有顏仟汶、羅雪玲。在演藝路的初期，黃文標都演活過不少有趣角色，包括《他來自江湖》與周星馳有對手戲的洗衣店老闆、《同居三人組》的朱強、《卡拉屋企》中的大隻B等等。

而當中最令人印象深刻，就是在《尋秦記》中飾演項少龍（古天樂飾演）的二弟滕翼。黃文標說：「其實興奮嘅，因為呢個角色最初唔係搵我，我冇記錯係搵麥包（麥長青）。因為呢個角色都叫二、三線，對我嚟講都係幾好嘅考驗。有一次我唔記得同古仔講咩對白，佢突然同我講：『我覺得你個樣好似耶穌！』我當時呆咗，然後同佢講我接唔到你啲對白！」

除了戇直的角色外，黃文標大多演出的都是惡霸角色，當中他在《學警狙擊》飾演的「田七」，亦令他難忘至今，他說：「角色造型係留長頭髮去到背脊，紮住一條馬尾，我為咗呢個角色打咗個耳窿。有一場戲比較深刻，我喺個大池浸浴，海味（周海媚）衝入嚟摑咗我一巴！呢場戲我幾鍾意，因為喺現實生活冇可能有位女士可以衝入嚟同你講嘢或者郁手郁腳。」

黃文標演活過不少惡霸和收數佬角色，由於太入型入格的關係，故此助導總是找他演此類型的角色。而角色的定型，亦導致他收入不公平，他說：「公司成日話我唔夠騷，唔係我可以控制，公司開緊四、五套戲，但每一套戲都係搵我拍一場、兩場，我一年邊會夠騷呢？金融海嘯之前我係簽90個騷一年，金融海嘯當年，公司同我傾就話共度時艱，減騷啦，減到我走嗰年係一年60個騷，即係減咗三分一人工。」

面對身不由己的減騷，黃文標愈做愈窮困，亦令他感受到無比辛酸：「去到月尾仲有兩、三日先出糧，但你打開個銀包係冇錢，你去銀行撳完三個戶口加埋，都唔能夠集合到一百蚊然後撳出嚟！我假假哋都係一個藝人，我可以咁窮困係為咩？你可以話係為理想，你都可以話我係貪慕虛榮，但我覺得都係一份工啫，如果做一份工要做十幾廿年，我都係咁坎坷，咁我不如唔好做！」

在事業上或許不盡如意，但在感情上，黃文標卻有一位扶持他十年知己，他以短訊回覆時，也非常感激能夠在生命中遇上她：「十年了，多謝你將你最青春的歲月送給我，而這十年來我卻未能給予你安穩的生活，容許我向你說句對不起！」

如果想知道黃文標更多背後故事，那就一定要看《娛場》！

場地：阿里皮藝