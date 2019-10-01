【驚嚇親追求者】湯洛雯：唔好再有緋聞喇

無綫藝員湯洛雯在將軍澳電視城出席「myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式」，她與五位王牌主持方駿暉、積奇、文東、馬可思、郭世浩一齊切蛋糕慶祝開台一個月。湯洛雯指過去入馬場拍攝《新春開運王》時首次投注賽馬，她說：「我未買過，李丞責師傅有畀貼士我哋買馬，都中㗎但我冇買，我好鍾意獨角獸，睇馬名買咗$100獨贏，贏咗$1000。」

問到可有趁機認識馬主？湯洛雯笑說：「我想識啲馬就真！同高海寧、莊思明傾過想去學馬術，第時拍古裝都有幫助。」提到近日與失婚的劉愷威傳緋聞，她指還有個多星期才開拍新劇，問到可會趁空閒應追求者約會？她笑說：「冇呀，等你哋介紹，同埋你哋都要寫我單身先得，唔好再有緋聞喇，嚇親啲追求者。」

湯洛雯又指與劉愷威傳緋聞後沒有與對方聯絡過，因事件實在太荒謬。講到舊愛羅天宇送上祝福？湯洛雯笑說：「佢試吓唔祝福我，其實都唔係真，祝福啲咩，哈哈。」湯洛雯又稱與羅天宇沒有復合可能，因兩人已經變成好朋友，感覺像親人。

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