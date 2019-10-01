同寶寶狂做運動！馮盈盈操出腹肌勁性感

無綫藝員馮盈盈在將軍澳電視城出席「myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式」，她與五位王牌主持方駿暉、積奇、文東、馬可思、郭世浩一齊切蛋糕慶祝開台一個月。馮盈盈自認有博彩運，小時候幫父親揀馬也為爸爸贏錢，但長大後自己投注時卻變成「燈神」，投注戶口更輸剩十元。

馮盈盈近日在社交網做運動勁騷事業線，她笑說：「事業線唔係重點，最重要係操到有啲腹肌，我同男友寶寶一齊做Gym，佢依家都有腹肌及老鼠仔，我哋喺屋企仲扮名模甫士照鏡。（有冇着衫？）有啲嘅。（寶寶批准晒性感相？）梗係冇問佢，事後都有讚我腹肌有成果。」

不時呻要忙於處理家務的馮盈盈最近終於請了「鐘點姐姐」，每逢周末到屋企清潔，她笑說：「依家煮飯要擇日，如果星期一煮，碗碟要等到星期六、日先有人洗，所以一定要揀星期四、五煮飯，屋企最近仲開始發現有蟻，要努力滅蟲。」

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