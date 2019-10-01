完全唔似58歲！葉蒨文生日千字文晒幸福

尋日係歌手葉蒨文（Sally）58歲生日，佢喺社交網大晒獲老公林子祥、媽媽及親友為佢慶祝嘅合照，並秉承去年嘅傳統，撰寫千字文大講生日感受。當中佢提到趁住生日正日跟隨年輕嘅朋友挑戰行山，令佢感受到滿滿嘅正能量，更有所啟發：「我意識到時間本身沒有任何意義，但是，賦予流過的時間怎樣的質量卻意味着一切！我實際上希望有一天能聚集所有的粉絲和朋友，一起去登山步行！讓我們制定一個計劃吧！」

此外，佢又坦言覺得自己非常幸福，並多謝身邊親友一路以來嘅扶持鼓勵：「我非常幸運和幸福，有自己的生活，有家人和你們所有人，對這一切我深懷感激。在我生日這天，以及在這被祝福的人生中的每一天，你們都是我的禮物！無論生活賜予我甚麼，我對自己的要求都是盡我所能，即使有的時候並非如理想所願，我也會把它創造成理想中的樣子，並享受那個成果！感謝你們存在於我的生命中；感謝你們所有人的微笑，你們的愛，你們的善良，你們的支持。我能有如此美好的人生，也是因為你們！謝謝你們所付出給我的一切！」

另邊廂，阿仔林德信、好友李樂詩等亦有為佢慶祝，李樂詩喺社交網大晒合照，並留言：「Happy Birthday SALLY! Wishing you much love and good health.」

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