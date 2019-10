完全唔似58歲！葉蒨文生日千字文晒幸福

尋日係歌手葉蒨文(Sally)58歲生日,佢喺社交網大晒獲老公林子祥、媽媽及親友為佢慶祝嘅合照,並秉承去年嘅傳統,撰寫千字文大講生日感受。當中佢提到趁住生日正日跟隨年輕嘅朋友挑戰行山,令佢感受到滿滿嘅正能量,更有所啟發:「我意識到時間本身沒有任何意義,但是,賦予流過的時間怎樣的質量卻意味着一切!我實際上希望有一天能聚集所有的粉絲和朋友,一起去登山步行!讓我們制定一個計劃吧!」

此外,佢又坦言覺得自己非常幸福,並多謝身邊親友一路以來嘅扶持鼓勵:「我非常幸運和幸福,有自己的生活,有家人和你們所有人,對這一切我深懷感激。在我生日這天,以及在這被祝福的人生中的每一天,你們都是我的禮物!無論生活賜予我甚麼,我對自己的要求都是盡我所能,即使有的時候並非如理想所願,我也會把它創造成理想中的樣子,並享受那個成果!感謝你們存在於我的生命中;感謝你們所有人的微笑,你們的愛,你們的善良,你們的支持。我能有如此美好的人生,也是因為你們!謝謝你們所付出給我的一切!」

另邊廂,阿仔林德信、好友李樂詩等亦有為佢慶祝,李樂詩喺社交網大晒合照,並留言:「Happy Birthday SALLY! Wishing you much love and good health.」

