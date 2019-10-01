侯佩岑透黑Bra氣場勁　驟眼睇有1米8高

時裝品牌SHIATZY CHEN在巴黎知名藝術中心東京宮舉2020春夏時裝展，現場設計充滿東方詩意，恍如置身竹林的葱綠中，原來設計總監陳彩霞以賦堅毅精神的竹作為靈感，打造主題「芯藝」。由於這是品牌連續十一年在巴黎時裝周發布作品，所以有不少藝人及名人前來支持，星光熠熠，當中包括品牌全球代言人兼國際超模何穗、台灣女星侯佩岑、近日在周杰倫MV《說好不哭》擔任女角而人氣急升的日本女星三吉彩花、台灣歌手謝金燕、有「最美穆念慈」之稱的內地女星孟子義、藝人湯怡及「網絡女神」倪晨曦（Elva）等，而台灣富商郭台銘的太太曾馨瑩也有到場。論全場焦點，莫過於是以透黑Bra配長裙上陣的侯佩岑，性感不失優雅，不少網友指她這造型打造了強大氣場，笑言驟眼看其有1米8高。

Elva與候佩岑同場，她説：「我哋冇乜時間候傾偈，嗰時好亂好多人，我都係第一次見佢，打咗招呼，覺得佢Keep得好好，好靚呀，狀況好好。」現場不少時裝周常客，包括染了粉紅色頭髮的日本孖生姊妹花等，Elva到後台跟創辦人王陳彩霞表支持兼送上慰問，Elva說：「佢左腳有包住，但着住正常鞋掩飾吓，見佢謝幕時行路拐吓拐吓，我有問佢點，佢話冇乜事，會好快好番。」

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