上屆拎男配！袁富華升呢爭金馬影帝

「第56屆台灣金馬獎」揭曉入圍名單，由當地新進演員吳念軒及王淨擔任嘉賓揭曉。鑑於今年內地影片不作參與，就連原本擔任大會主席的杜琪峯亦「辭職」，故事前已被推測今年將星光暗淡，而一如所料，入圍名單內熟悉的名字寥寥可數，而去年憑《翠絲》獲得「金馬男配」的袁富華今年「升呢」，憑主演電影《叔．叔》入圍，同片拍檔太保「拗手瓜」角逐影帝寶座，《叔》片另一演員區嘉雯則入圍爭「最佳女配角」！影后方面，李心潔憑《夕霧花園》順利入圍。

另外，演員車保羅主演的《老人與狗》入圍角逐「最佳劇情短片」，早前他已憑該片入圍角逐「第21屆台北電影獎」最佳男主角。剛從台灣出席完盛會返港的他，接獲記者「賀電」即開心謂：「唔係吖嘛？導演搵我拍嘅時候，我冇諗咁有咁多後着喎，不過60歲能夠有咁嘅機會，到時梗係要去癲吓、開心吓啦，不過一切等導演安排，咁我都好掛住台灣嘅美食，同埋上次去真係學到、見識到好多嘢。」而洪金寶兒子洪天祥憑《返校》入圍角逐「最佳動作設計」。

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