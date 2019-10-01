異地戀點算好？溫家偉醒你兩個字

又到《刨片》時間喇！異地戀點算好？大隻仔溫家偉幫到你！

網民RoyWong：「同女友拍咗3個月，之後佢就飛咗外國讀書，大家發展異地戀，初頭兩個月我哋日日有WhatsApp，之後佢愈嚟愈遲應機，仲話功課忙，我應該要點維繫呢段感情？又應唔應該同佢坦白講我嘅感受？」

溫家偉二個字搞掂，就係堅持：「我之前都試過Long Distance，你有兩個選擇，可以堅持落去，如果你信佢嘅話。咁我覺得佢特登過去讀書，佢話比較忙，咁都係個事實，因為佢要用好多時間同想努力讀書，所以你應該要畀多啲支持同堅持落去，如果你覺得佢係啱嘅人，咁就努力繼續搵佢。另一樣，你亦可以玩番個game，試吓長啲嘅時間唔好text佢。同埋我覺得如果你覺得佢係啱嘅人，不如試吓打電話同佢傾，問佢覺得呢段感情係點，變相你會冇咁辛苦，因為一個人唔text你，係一件好辛苦嘅事，我好明白亦試過，所以Roy你要堅持落去。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。