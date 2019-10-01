現身國慶彩車　王祖藍手持國旗：祝繁榮昌盛

北京天安門廣場今日舉行中國國慶70年周年活動，藝人王祖藍及內地男星吳京亦有參與，其中王祖藍更於彩車上揮舞國旗，表現興奮。王祖藍於微博上載手持國旗的相片，留言：「慶祝中華人民共和國成立70周年！祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安！​」太太李亞男亦有轉發，並留言表示：「等寶寶長大，我會告訴她，他的爸爸是多麼的厲害，多麼的讓我們驕傲。」

此外，不少藝人亦有到場觀看國慶活動，內地女星張靚穎上載多張在現場的自拍照，留言：「全套裝備觀禮國慶盛典，真實地在眼前看到大坦克大飛機，各種先進的武器，整齊帥氣的各種方陣，各種忍不住的激動啊！！！霸氣威武！超有安全感。」而內地男星黃子韜亦留言：「真的太激動，太興奮了！一切彷彿做夢一般！很榮幸能親自參與到為新中國成立70周年慶生中來，很榮幸能親眼看見70周年大閱兵，震撼的方陣，整齊的步伐，強大的武器裝備，這一刻的榮耀與驕傲，身為一個中國人發自內心為祖國而自豪！這是我活到26歲以來的最有意義的一天！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。