遭扣留36小時後獲釋　王宗堯憔悴現身銅鑼灣

藝人王宗堯昨晨於寓所被捕，案件疑與7月1日立法會事件有關。其女友、前女子組合As One成員蘇皓兒昨日到警署交資料，但未能見到王宗堯。王宗堯的助手透露：「感激各位的關心和問候，王宗堯被警方扣留約36小時，經律師向高等法院申請人身保護令。經審訊後，高等法院李瀚良法官頒岀人身保護令。王宗堯已於十月一日約晚上7時50分獲釋。」又指王宗堯涉及的案件與7月1日立法會事件有關：「當中包括兩項控罪：1.串謀刑事毁壞、2.進入或逗留會議廳範圍。由於事件經已涉及司法程序，其他細節恕未能再透露。」

蘇皓兒接受東網電話訪問，她指未有親自去接男友，但坦言男友有打電話向她報平安，她口窒窒地說：「我唔方便講咁多，佢安全出咗嚟，一切還好。（你哋有見面？）冇。（佢把聲點？）都正常。」講到明日是王宗堯41歲生日，問到是否不會慶祝？她說：「等佢好好休息先，我真係唔方便講電話。」

獲釋後的王宗堯於友人的fb上現身，顯示他身處銅鑼灣，照片上見他滿面鬍鬚，眼袋盡現，狀甚憔悴。

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