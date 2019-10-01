「打假波」搞散情侶！陳康琪顯巨胸威力

組合Bingo成員Odilia（陳康琪）化身「大波Odi」測試36D巨胸威力，日前身穿開胸貼身T，露出「Y字」事業線的她，在茶餐廳喬裝夥記拍攝實驗短片，在限時內向茶客攞電話、合照及約會的三大任務，見她先向叔叔埋身，以和同枱的小朋友影相及傳回相片為由，順利ko兩項測驗。其後向情侶埋手，當她落單時，即被「裇衫男」茶客的「Scanner眼」由頭掃到落腳，坐在對面的女友扯火寸男友：「你望咗好耐啦喎！即係人哋嗰胸大，你就要係咁望住佢，分手囉。」女友憤而獨自離去。

Odilia接受訪問時對於玩出火：「我睇到個男仔咁望我，心諗個男仔有幾愛個女仔呀？不過個女仔有返轉頭，冇分手。」又強調短片是真人騷非做戲，唯一假的是其巨胸，她直言：「其實我只係32A，我戴咗36D胸圍，內裏再墊四個pad先有咁效果，不過個假胸都有重量，會搞到條腰好攰。」但變成「Double May」時，的確大受歡迎，她說：「平胸時啲男性朋友會當我兄弟，但變大波妹後，佢哋啲態度唔同晒，拍嘢嗰啲crew最現實，對我好咗好多。」

她又分享一次難忘經歷，指有次在廟街企街，雖只逗留15分鐘兼零「放電」，就吸引到共15個男人問她：「幾多錢？」問可感難受？她覺得：「感覺好赤祼囉，不過離遠有工作人員𥄫住，所以都好安全，我冇蝕底畀人。」

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