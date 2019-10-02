《金宵大廈》綠葉演技大爆發

《金宵大廈》題材破格，劇情奇幻又緊湊，掀起一股追劇潮，當中不少「綠葉」因演技大爆發，由籍籍無名變得人氣急升。

黃子雄

多數飾演中產及專業人士，今次飾演茶餐廳老闆兼退休江湖大佬「佳爺」，經常與性愛玩偶Mary傾訴，與過往角色完全不同，起初曾擔心演得不夠好。現實生活中，有傳其母是出版社老闆，他從小已經在英國留學，有車有樓被封是圈中「鑽石王老五」，但他強調並非富貴人家。

陳振華

在港長大的印度藉演員，飾演鄧佩儀警察男友「蛙蛙」，講到一口流利廣東話，令人眼前一亮，被網民大讚有驚喜。其實他早已入行十多年，演過無數角色，惟幕前收入不多，他曾做搬運工人及髮型師幫補家計，又不時到為癌症病人免費剪頭髮，十分有善心！

葉凱茵

多飾演秘書閒角，但今次飾演「徐太」一角，因聘用喪子抑鬱成狂的保母，想將其子據為己有，令她情緒不穩，演技爆發備受網友關注！原來她於2015年時因突發性妊娠毒血症，BB胎死腹中，接拍劇集正值康復期，但她表示難得有發揮的角色，從沒想過推劇。

阮兒＋尹詩沛

分別飾演「She She舞女」的莎莎與芳芳，兩人多年來演出閒角較多，但今次演同性戀兼有咀嘴戲份，獲網友讚破格又新鮮。尹詩沛早年曾在《今晚睇李》擔任Palwerful Band和音晒唱功，阮兒則是衛志豪女友，《金》次可算是吐氣揚眉！

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