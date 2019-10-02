東方日報C1：陸永自爆多性伴畀阿婆呃上床

被喻為「神劇」的無綫劇《金宵大廈》，多個單元故事引來回響，新一集將講述「性交轉運」，劇中的陸永能帶挈跟他有關係的異性發達，當中還跟譚凱琪有床戲，但他笑言角色經常被呃肉體，其實是受害者！

風格奇幻懸疑的《金宵大廈》，播出以來大受歡迎，除了主角李施嬅與陳山聰獲讚演得出色，多個單元包括高海寧的「鴉烏」、趙希洛及葉凱茵的「嬰」等都被激讚，輪到另一極具爭議性、以「性交轉運」做題材的「金丁」！

組合農夫成員陸永在劇中的祖先因在金宵舞廳玩弄舞女，導致對方自殺，死前更求「狐仙」詛咒他代代得不到真愛，但另一半離開他們後卻會釣得「金龜」。詛咒直到陸永這一代仍具效力，不少女士都拜託他「性交轉運」，因此被封為「金丁」。無法有真愛的他生活並不開心，性格變得古怪鹹濕，之前的單元故事已交代他幫襯鳳姐，又對鄧佩儀化身的公仔Mary心心眼。最後，陸永舊愛譚凱琪（Zoie）希望他幫自己嫁個有錢人，兩人於是發生關係，但發覺愛上對方，在愛情與魔咒之間掙扎。

肉搏譚凱琪嫌唔夠激

角色享盡艷福看似令人羨慕，陸永接受電話訪問時卻笑說：「唔係咁正㗎咋！搵得人轉運嘅女士通常都……咩啦！有啲對手將近60歲！其實我個角色係好慘，個個都嚟『呃』我肉體，我自己反而未知，搞到我好迷失。（戲入面同幾多個對手有床戲？）無數咁多個，但只係喺床度冚住張被。（同Zoie床戲會激啲？）我嫌唔夠激喇！電視尺度吖嘛。（事前同太太備案？）梗係有！（佢有冇介意？）唔會啦！拍戲唔通殺人真係殺人咩？」講到多個單元故事甚受歡迎，陸永表示沒有壓力，相信監製及編審的功力，又讚他們選角大膽：「現實嘅性交轉運多數係呃人，但我呢個角色係畀人呃，仲要搵我做喎！我要畀人騙色喎！你話幾咁大膽！」對於TVB有意開拍續集，陸永舉腳贊成，希望可繼續參演。

現實使老婆做「咕喱」

戲中的陸永多女圍，戲外則與太太Reina十分恩愛，日前下午5時許，兩公婆撇下兩個可愛女兒，拍拖前往九龍城買東西。起初見陸永陪老婆到街市，但逛了一會竟丟低對方，孖男友人買涼茶「降火」，還邊行邊飲，完全沒有意欲返轉頭幫老婆手，出名錫老婆的陸永竟然要老婆做「咕喱」！見Reina一袋二袋步出，自行將戰利品搬上座駕，並親自駕車離開，至於一直沒有出力的陸永則坐男友人座駕走人。

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