累Aka被追擊　容額賢再戰《全II》減囂張

去年参加ViuTV的《全民造星I》在第二輪已被Out走的容穎賢（Kenny），吸取失敗經驗，今年捲土重來並成功打入《全II》 40強，講到上次被淘汰，他歸咎於囂張、欠實力，但最過意不去是連累表姐趙慧珊（Aka）都被鬧。至於為何被指囂張？他坦言：「可能係鍾意去Comment人哋，又扮到好有信心咁。（今次會注意？）經過上次，學會正視呢個問題，會謙虛，反思好多嘢，人哋指出你問題，自己都要改。」

講到緋聞女友許靖韻（Angela），Kenny說：「傳啫，大家係朋友。（怕戀情影響對方？）坦白講，我哋都後生，呢個年纪想為事業去衝，呢行機會唔係成日有，有的人等十幾廿年先有機會，既然有機會就去試多啲。」今次可有「唔輸得」壓力？他說：「冇話唔輸得，今年參賽者水平高過上年，而對咁高水平，唯一可以做，係做好自己，去年到第二輪都Out走，所以過到第二輪都當贏，當然想再進一步。」

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