首要條件係減肥　新人蔡穎𠒇闖內地拍劇

內地著名導演高希希，曾拍過《獨孤天下》、《新上海灘》、《楚漢傳奇》，其作品曾捧紅過孫儷及何潤東等藝人，最近他在重慶開拍新劇《你好，昨天》，戲中大膽起用香港新人模特兒蔡穎𠒇（Jourdan），日前Jourdan到重慶探班，事後她在IG分享她與高希希的合影，並寫道「非常感謝廖總，讓我有機會到劇組學習，能與高導認識是我的榮幸，實在太幸福了，估計今晚要失眠了！」

Jourdan當了兩年平面模特兒，她表示到了劇組以後，見識到很多平時見不到的，令她大開眼界：「喺片場見到幾百人一齊努力將作品完成，平時我做模特兒影相就只係得幾個人，拍幾張硬照，真係去片場先見到個分別。我見到高導演拍戲非常認真，佢好有耐心又苛刻認真。高導仲鼓勵我，叫我要懂得把握機遇，旁人只可以指引你，更多就要靠自己。」雖然Jourdan在劇組只待了短短的一天時間，但這次學習到很多東西，大感難忘。

Jourdan表示今次是通過朋友而認識內地影視公司CEO廖寶軍，而廖寶軍最近收購了高希希的公司，她獲得廖寶軍的賞識，並建議同赴重慶探班。廖寶軍坦言：「我覺得Jourdan條件不錯，我見佢好想做演員。而且模特生命周期比較短，演員就唔同，可以演到老。我有同佢講想做演員，第一件事先減肥，第二件事就係嚟北京學習表演。」

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