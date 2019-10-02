Justin Timberlake巴黎時裝周被整蠱專家搞

美國男歌手Justin Timberlake與女星老婆謝茜嘉比爾（Jessica Biel）周二現身《巴黎時裝周》睇騷，Justin下車行入會場時，被臭名昭彰的烏克蘭整蠱專家Vitalii Sediuk伏擊，Vitalii突然從人群撲出，爬在地上抓住Justin的褲腳，附近保安立刻拉住Vitalii，糾纏一番後，Vitalii被保安抓起，推到一旁趕走。

Justin未有受傷，整個過程都表現冷靜，不過經歷無端被搞一事，心情似乎受到影響，於場內拍照時，笑容完全欠奉，而坐在觀眾席時，要由老婆握住手定驚。

Vitalii曾搞過多個名人，三年前女模Gigi Hadid出席《米蘭時裝周》時被他從後抱起，花容失色。2013年Vitalii曾衝上《格林美音樂獎》的台上博出位，他又經常於電影首映禮出沒，曾強吻男星韋史密夫（Will Smith）與女模Miranda Kerr、勁揸里奧勒度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）下體、以及拳打畢彼特（Brad Pitt）顏面，打爆了他的太陽眼鏡，因此被爆罰款、社會服務令與接受精神輔導一年。