瑞士過富貴生活　李嫣P走名牌鞋Logo有苦衷

天后王菲同李亞鵬所生的愛女李嫣最近去咗瑞士著名的貴族學校就讀，呢間學校每年學費高達80萬人民幣（約88萬港元）。讀得起都非富則貴。最近李嫣就跟同學仔去咗參觀某紀念館時留影，企喺最前排中間嘅佢伸出長腿Pose，兼且一身名牌，氣勢難當，貴氣逼人！

網友就照張相推斷佢一身打扮嘅價錢，黑白斜紋包約9,500港元，而腳踏嘅名牌波鞋約8,200港元，仲未計件衫行頭已經接近2萬港元！其實早係去年，李嫣就有「李十萬」稱號，當時佢用2小時就豪使10萬，朋友就幫佢起咗呢個花名。

但係另一張個人獨照，一模一樣打扮嘅李嫣對鞋竟然唔見咗個名牌Logo，網友都疑惑緊唔通佢帶兩對鞋去參加學校活動？非也，其實係佢將Logo P走，為免被人話佢炫富，此舉真係用心良苦呀！連網友都話做窮人難，做有錢人都唔容易囉！

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