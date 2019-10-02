結婚3周年　楊怡冧爆宣言氹老公

藝人羅仲謙與楊怡2016年10月2日在港擺酒完婚，婚後二人恩愛如昔，是圈中模範夫婦。今日二人結婚三周年，楊怡在社交網上載二人的旅行背影照，並溫馨發文表示「沒有精緻的晚餐、沒有艷麗的鮮花、沒有神秘的禮物，但我們心中有『愛』，哪裡有陰天，哪裡便有晴天，在這個紀念日，祝願『愛』和『幸福』降臨在每個人身上。老公，happy 3rd anniversary!，i love you more than yesterday，我們擁有多少，追求多少，沒有愛我們甚麼也不是。你工作很辛苦加油。」 不少網友直言被閃爆並送上祝福。

另一邊廂，莫文蔚與德籍老公尋日結婚8周年，佢不約而同上載與老公行沙灘的背影照，然後寫上：「祝我們永遠17歲」，莫文蔚同佢老公17歲相識，更是她的初戀，後來分手，兩人重逢後於2011年底在意大利結婚。

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