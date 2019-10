結婚3周年　楊怡冧爆宣言氹老公

藝人羅仲謙與楊怡2016年10月2日在港擺酒完婚,婚後二人恩愛如昔,是圈中模範夫婦。今日二人結婚三周年,楊怡在社交網上載二人的旅行背影照,並溫馨發文表示「沒有精緻的晚餐、沒有艷麗的鮮花、沒有神秘的禮物,但我們心中有『愛』,哪裡有陰天,哪裡便有晴天,在這個紀念日,祝願『愛』和『幸福』降臨在每個人身上。老公,happy 3rd anniversary!,i love you more than yesterday,我們擁有多少,追求多少,沒有愛我們甚麼也不是。你工作很辛苦加油。」 不少網友直言被閃爆並送上祝福。

另一邊廂,莫文蔚與德籍老公尋日結婚8周年,佢不約而同上載與老公行沙灘的背影照,然後寫上:「祝我們永遠17歲」,莫文蔚同佢老公17歲相識,更是她的初戀,後來分手,兩人重逢後於2011年底在意大利結婚。

