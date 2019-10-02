為《金宵》拍MV　譚嘉儀翻唱嗌有壓力

歌手譚嘉儀日前為熱爆劇《金宵大廈》主題曲《今宵多珍重》拍攝MV，對於再翻唱前輩陳百強的歌曲，並得到好評表示興奮：「其實翻唱咁經典嘅歌曲係點都會有啲壓力，所以自己好努力研究另一種唱法，想去配合吓劇集嘅風格，感謝一直支持我嘅人。」

嘉儀目前正跟教會的朋友在美國進行音樂布道之旅，剛完成New York站又飛到Orlando，她說：「難得有機會到美國唔同嘅省份寓布道於娛樂，大家一班人好似家庭好溫馨，順便當休息及收集一下創作靈感。」

嘉儀年底行程已經排得滿滿，11月中會推出第三張個人專輯《can you hear》：「喺飛美國之前，已經拍攝好唱片封套，估唔到今年有機會再推出唱片，好多謝公司多謝老闆信任，12月仲有機會再到美國，係搵真銀登台開一個小型音樂會，希望都有機會喺香港開show，我會繼續努力！」

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