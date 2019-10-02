時尚大變身！湯怡巴黎瘋狂Shopping

英皇藝人湯怡（Kathy）受法國品牌邀請首次出席巴黎時裝周，她興奮說：「十歲左右去過一次巴黎，嗰陣時仲細個，所以印象唔深。今次非常之興奮！因為一直都好鍾意呢個地方，睇過好多電影，覺得呢個地方特別浪漫，好有藝術氣息。」在出發時裝周前，她準備好要來一個時尚大變身：「第一次參加Fashion week，積極搵咗好多靚衫靚鞋，一整個大篋都唔夠裝，最後帶咗兩個大篋。都有特別諗咗好多同平時唔一樣嘅妝頭同衫，唔再咁少女，而係走型格成熟路線。」

足足看了六場時裝騷的她，成功向品牌向Designer集郵，向他們請教時尚穿搭心得。她表示自己平時會看很多時裝雜誌，參考各地的衣着及配搭文化，每次出門都會悉心打扮自己，見到自己着得靚，心情都會變好。而對於穿搭，亦有自己見解：「每樣Item都會留意，但可能會着重衫、褲同飾物。衫同褲係每個人嘅精粹所在，佔咗整個人嘅大部分。唔同質地唔同Style，加插飾物點綴有唔同風格，所以真係好考心思。」

她亦被巴黎的交通情況嚇倒：「到埗之後第一個感覺係巴黎好塞車！任何時間、任何地方都超級塞車同埋成日封路，所以每日都預早好多時間，以防Miss咗任何一場騷。」看騷以外，趁機於當地瘋狂Shopping：「行程入面有一日空檔，呢日由朝到晚都喺到血併，買咗好多衫褲鞋同手袋，差啲要買多個篋拎返香港。」

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