巴黎時裝周：秉持環保　無聲控訴海洋污染

Vivienne Westwood秉持環保時裝的信念，從18世紀法式搖滾龐克風中攝取靈感，收集意大利工廠遺棄的物料，循環再用，響應可持續發展。創意總監Andreas Kronthaler把海洋生態的議題呈現在2020春夏系列，海洋生物如大魚、貝殼、小螃蟹腳成為配飾，為造型增添玩味，麻繩纏着模特兒手上的洋傘，彷彿對污染表達無聲的控訴，值得反思。大量輕盈優雅的材質，猶如柔柔細語，訴說着我們現正面對的全球環保議題。

向大自然致敬

雲層也是靈感來源，海報上的裸體女郎由下而上被拍，Andreas Kronthaler說：「我喜歡雲朵飄浮在她的身上，衣服從身上滑落，襯衫掉到地板上時落在臀部上。將它們拉回去，然後上下顛倒地穿在身上，綁在腰上。」一襲白色的襯衣，搭配雲朵帽向大自然致敬，別具藝術感。

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