觸及傷痛三度停筆　馬浚偉冇顧美華唔得

藝人馬浚偉首次自編自導自演的《生前約死後》，以舞台劇形式於今年1月於香港公演，反應甚佳。而他於舞台劇公演同時，亦已在籌備將《生前約死後》搬上大銀幕，電影版亦同樣邀請到顧美華出演「母親」一角，兩人再續母子情。

據悉大約5年半前，當馬浚偉開始編寫劇本期間，因觸及內心傷痛而三度停筆，並先寫舞台劇版，當完成舞台劇演出後，即重新啟動電影版劇本編寫工作，最終過渡「創作關口」，聯同編劇林少枝把電影劇本完成。

早在籌備劇本時，導演馬浚偉已經認定顧美華是飾演「母親」一角的不二之選並表示： 「除了因為美華姐的演技爐火純青外，最、最、最重要的原因是，美華姐的容貌，跟我的母親非常相似，所以當時如果美華姐不答應我的邀請，電影版及舞台劇版這兩個項目皆不會繼續進行。可幸是佢早於劇本仍未完成時，已經一口答應我的邀請，參與我首部執導的電影作品，實在非常感恩！」

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